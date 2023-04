Rieti, protocollo tra guardia di finanza e comunità montana Montepiano reatino su controllo progetti del Pnrr

RIETI - Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, Col. Andrea Alba e il Commissario della Comunità Montana 5ª Zona “Montepiano Reatino” Gastone Curini, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziate con risorse del PNRR, attraverso il tempestivo e sistematico flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea. La stipula del predetto atto pattizio trae origine dalla sussistenza del reciproco interesse tra le parti di sviluppare una collaborazione al fine di rafforzare le azioni di tutela della legalità amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione ed il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze.

In particolare, il protocollo d’intesa si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche o di servizi e all’erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare di matrice nazionale, iniziative nate, come noto, per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo a lungo termine di rendere l’Europa più verde, più digitale, più resiliente.

In tale ottica, i Comuni di Antrodoco, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Configni, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Vacone, Unione Val d’Aia, Consorzio Bim Nera-Velino di Rieti e 5ª Comunità Montana, alla luce delle risorse assegnate, hanno il compito di attuare le progettualità previste e su cui ricadono, per previsione normativa, rigorosi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

L’accordo formalizzato prevede la comunicazione periodica al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, da parte della Comunità Montana, dei dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi con la possibilità di fornire input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate meritevoli di ulteriori attività di analisi e approfondimento da parte della Guardia di Finanza. Di contro, i Reparti operativi delle Fiamme Gialle incaricati degli accertamenti, nel rispetto delle norme sul segreto d’ufficio, segnaleranno le risultanze alla Comunità per i relativi adempimenti.

Il protocollo rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e, comunque, fino al 31 dicembre 2026, inserendosi in una più ampia cornice di attenzione istituzionale rivolta al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale e che vede la Guardia di Finanza in prima linea nel garantire il rispetto della legalità e della trasparenza.