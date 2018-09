IL PUNTO

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Allenatore

LA SOCIETÁ

Presidente

Vice-presidente e direttore sportivo

Segretario

Consiglieri

Accompagnatori ufficiali

Addetto stampa

RIETI - Grotti scalda i motori per il campionato di Prima categoria. La formazione reatina, allenata dal mister Emiliano Mastroiaco, é pronta a dare soddisfazioni a tutto l’ambiente, tra tifosi e società, come il mister ci confida. I bianco-rossi hanno preparato un importante precampionato, sfidando il Real Vazia (vincendo 3-0) e il Monte San Giovanni (2-0 per gli uomini di Mastroiaco), dove sono emersi buoni e notevoli spunti, sul quale la società dovrà lavorare, a causa dei nove nuovi volti nella rosa.Ebbene sì, tante sono le new entry nella formazione reatina: ai dodici uomini confermati, si sono aggiunti ben otto facce nuove, tra cui due ex dell’Alba Sant’Elia e quattro da Cittaducale. Come sostiene, infatti, Mastroiaco «da queste amichevoli, sono emerse buone indicazioni, considerando che abbiamo molti giocatori nuovi e giovani da inserire».Sul debutto del 30 settembre resta una forte incognita. Si aspetta l'ufficializzazione del ritiro del Montasola, per il cui il 30 settembre i reatini potrebbero riposare, visto che al "Gentile" i sabini con ogni probabilità non si presenteranno, e iniziare il loro cammino il 7 ottobre sul campo romano del Castel Giubileo.Emiliano Mastroiaco (Allenatore Grotti): «La preparazione precampionato rappresenta un momento di fondamentale importanza per impostare al meglio la stagione, ancor più in una squadra come la nostra, che deve inserire molti nuovi elementi; al riguardo, posso ritenermi molto soddisfatto per il lavoro svolto, grazie all'impegno ed alla serietà dei ragazzi. L'obiettivo è quello di farci trovare pronti per l'inizio di un campionato che sappiamo sarà difficile ed impegnativo, vista la qualità delle avversarie. É nostra intenzione lavorare con impegno e determinazione, per regalare a questo gruppo ed alla società le soddisfazioni che merita».: Daniele Rossi (confermato), Pierpaolo Tulisevi (da Alba Sant’Elia).: Daniele Tiberti (da Cittaducale), Manuel Iacuitto (c.), Alessandro Diperna (c.), Daniele Tempesta (da Alba Sant’Elia), Andrea Carosi (c.), Alessandro Carmesini (c.), Tommaso Pandolfi (da Cittaducale), Simone Rossi (da Real Rieti).: Riccardo D’Angeli (c.), Mattia Rossi (da 4Strade), Mattia Mancini (da Cittaducale), Massimo Carmesini (c.), Cristiano Santilli (c.), Camara Mori (da Fondi), Omar Panbianchi (da Cittaducale).: Alfredo Tulisevi (c.), Stefano Formichetti (c.), Riccardo Oddi (c.), Antonello Cicconetti (c.).: Emiliano Mastroiaco.: Claudio Panitti.: Pierluigi Pandolfi.: Luigi Gentile.: Domenico Miluzzi, Giulio Miluzzi, Pasquale Miluzzi, Ivo Miluzzi, Natale Rossi, Alessandro Nobili, Giovacchino Trinetta, Enrico Trinetta.: Emanuele Gentile, Lorenzo Gentile.: Giuliano Gentile.