RIETI - Grotti-Castrum Monterotondo, match valido per la V giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria, non si giocherà.



Motivo del rinvio della gara l’impraticabilità del terreno di gioco, dovuta al forte vento che si è abbattuto su Rieti e le frazioni limitrofe. Come ci spiega Pierluigi Pandolfi, dirigente della squadra reatina, «il forte vento ha causato la caduta di due alberi davanti al cancello d’entrata al campo. Inoltre, le forti raffiche hanno lesionato e rotto alcune parti dei vetri protettivi delle panchine. Ora, dobbiamo metterci subito all’opera per aggiustare subito tutto».

La società reatina si è subito mobilitata per avvisare la Federazione, che ha deciso per il rinvio del match, e la compagine romana del Castrum Monterotondo, che perciò domani non partirà per la trasferta in quel di Grotti. Bisognerà, perciò, attendere qualche giorno per sapere la data del recupero della sfida.

