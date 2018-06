RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina alle ore 11 in via Palazzo, a Rivodutri, a causa di un principio di incendio innescatosi all'interno di un edificio suddiviso...

RIETI - Una pezza sul buco. E' stato risolto in questo modo l'annoso problema del sottopasso di Contigliano in via Cipriani, punto di collegamento tra il paese e la Rieti-Terni. Da tempo Il...