Greg e la sua band a Rieti

RIETI - Greg approda a Rieti in occasione del Be’er Fest, la festa delle birre artigianali offerta dal Be’er Sheva, in via Dei Pozzi da domani fino a domenica. Una veste insolita per il comico romano, noto per la sua lunga collaborazione con Lillo, che domani a partire dalle 22.30 sarà padrone della scena al Garden Be’er , insieme alla sua band “The Frigidaires”. Quello di Greg è un interessante progetto musicale che fonde, con irriverenza ed estro, sonorità derivanti dal rock & roll e dal rithm and blues, per dar vita a pezzi scanzonati come “Spigola al Sale”, per citarne uno tra i più gettonati sul web.Venerdì spettacolo interattivo per i presenti alla festa, con la scuola “Swing Cats”, che offrirà lezioni di ballo a chi muove i primi passi in un genere musicale particolare come lo swing, vero padrone della serata; sabato il Garden Be’er riaccoglierà Bartolini, artista indipendente più volte ospite del Be’er Sheva e noto per aver aperto numerosi concerti al collega Calcutta. Chiusura domenica 28 luglio, con il dj set, per l’ultima serata in cui sarà possibile assaggiare le pietanze e le birre presenti al Be’er Fest.