Rieti, alla Verdirosi l'Open hub raddoppia: vaccinazioni agli over 18 senza prenotazione e rilascio del green pass entro 48 ore

Giovedì 26 Agosto 2021, 13:48

RIETI - Dal 27 agosto al 30 settembre l’Open Hub in corso alla Caserma Verdirosi raddoppia, arricchendosi di una ulteriore linea vaccinale.

Da domani, venerdì 27 agosto e per tutto il mese di settembre, presso l’hub di Rieti, con ingresso in piazza Beata Colomba, tutti i cittadini over 18 anni potranno vaccinarsi con il monodose J&J ed acquisire entro 48 ore il green pass.

Per accedere alla nuova iniziativa di prevenzione e contenimento del SARS CoV-2 della Asl di Rieti, basterà recarsi all’hub Caserma Verdirosi, aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14 e sottoporsi, senza alcuna prenotazione, alla somministrazione del vaccino monodose.

Entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino J&J verrà rilasciato il green pass.

“Ancora una volta la Asl di Rieti si mette totalmente a disposizione dei cittadini organizzando un nuovo evento di sanità pubblica che consente a tutti gli over 18 anni che non lo hanno ancora fatto di vaccinarsi. Vaccinarsi contro il SARS CoV-2 è essenziale per contenere l’aumento dei contagi, per proteggere dal virus se stessi e le altre persone, per evitare un nuovo aumento della pressione sull’ospedale e sulle nostre Terapie intensive. Come Asl, grazie al nostro personale e alle equipe vaccinali, stiamo lavorando incessantemente per garantire a tutti i cittadini del territorio della provincia di Rieti la possibilità di vaccinarsi e di farlo in fretta in vista dell’autunno. Dai cittadini ci aspettiamo il massimo sostegno e responsabilmente, l’adesione alla Campagna vaccinale anti-covid19”.