RIETI - Le maggiori associazioni di categoria che raggruppano le imprese del territorio reatino aprono con favore all’obbligatorietà del Green pass anche nei luoghi di lavoro delle aziende private. Un decreto del Governo che entrerà in vigore dal 15 ottobre, obbligando al possesso della certificazione l’intero mondo del lavoro. Pass possibile con le vaccinazioni o con tamponi frequenti, salvo i casi di persone che non possono vaccinarsi. A Rieti il giudizio è sostanzialemten favorevole. Per Ascom Confcommercio Lazio Nord, l’obbligo del Green pass è come la livella di Totò: restituisce parità anche a bar e ristoranti costretti fino ad ora al controllo della certificazione per consumare all’interno dei locali. «Noi siamo favorevoli - dice senza mezza termini il presidente di Ascom, Nando Tosti. - È fuori da ogni dubbio che per far ripartire le attività commerciali c’è bisogno di uno strumento in grado di dare la garanzia, a chiunque entri dentro un’attività commerciale, di essere in sicurezza. D’altronde, per quale motivo chi si vaccina deve essere poi messo in pericolo da chi sceglie di non farlo? Allora vuol dire che coloro che sceglieranno di non vaccinarsi non potranno accedere ai luoghi dove è richiesto il Green pass: questo è l’unico modo per far ripartire tutte le attività, senza considerare che già da tempo bar e ristoranti non possono lavorare più a pieno servizio. Dunque, perché dobbiamo continuare a penalizzarli?».