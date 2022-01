Lunedì 31 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Scattano da domani, primo febbraio, le nuove norme sull’obbligo di green pass per alcune attività. Nessuna modifica nei trasporti: nel Reatino, da e verso Roma, ad esempio, restano le norme già in vigore. Lo stesso è valido per ristoranti e bar, con il Lazio e il Reatino da alcune settimane in zona gialla. Da domani, però, green pass (almeno base) per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, entrare in banca, dal tabaccaio o nei negozi di abbigliamento. Certificato verde base, tra gli altri, per librerie ed edicole, ma solo se al chiuso, mentre in quelle nei chioschi non sarà necessario. Il green pass non servirà, tra gli altri, per iper e supermercati, discount di alimentari, minimercati, negozi di alimentari, mercati all’aperto.