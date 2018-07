di Christian Diociaiuti

RIETI - «O Riéti estì Ellenikòs». Il Rieti è greco. La voce c’era, ora è una certezza. Curci al 15%, Matthaios «Manthos» Poulinakis all’85%. È lui, ora, a figurare come socio di maggioranza nel Rieti che ha presentato venerdì l’iscrizione alla serie C. E con questo nome si alza finalmente il velo sulla nuova proprietà, dopo quasi un mese dal primo ok alla trattativa. IL RITRATTO Poulinakis ha 39 anni, vive a Candia (Creta) e ha un profilo...