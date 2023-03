Greccio e il Santuario del primo Presepe ospitano la delegazione brasiliana in visita a Rieti

RIETI - Un pomeriggio nel segno della cordialità e dell’amicizia quello trascorso il 12 marzo dalla nutrita delegazione brasiliana, dopo aver firmato il Patto di Gemellaggio tra Rieti e Laguna.

Accolti al santuario dal sindaco e dal Comitato per i gemellaggi di Greccio, Samir Azmi Ibrahim Muhammao Ahmad e João Cidnei da Silva, rispettivamente sindaci di Laguna e della città di Anita Garibaldi nonché rappresentante del Governatore dello stato di Santa Catarina, hanno particolarmente apprezzato il saluto ufficiale del primo cittadino, Emiliano Fabi, soprattutto quando quest’ultimo ha sottolineato il valore della visita nell’Ottocentenario della nascita del presepe da parte di san Francesco.

La cordialità e la simpatia del padre guardiano, Domenico Lassandro, hanno invece caratterizzato la visita del santuario, con una particolare partecipazione da parte di tutti nella grotta della natività. La splendida vista della Valle santa, il percorso dedicato ai presepi e soprattutto la visita della chiesa, hanno ulteriormente arricchito la bella esperienza della delegazione, di cui hanno fatto parte anche Rosimari Glatz, Rettrice del Centro Universitario – Unifebe nella città di Brusque (Santa Catarina), e Annita Garibaldi Jallet, discendente del grande eroe risorgimentale e di sua moglie Anita.

Prima della rapida visita della piazza di Greccio, gli amici brasiliani hanno ricevuto da parte di Alessio Valloni, Maurizia Liorni e Stefania Spadoni, membri del Comitato dei gemellaggi di Greccio, una speciale “borsetta” contenente diverso e ricco materiale divulgativo delle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio, preparate dall’ufficio turistico di Greccio, il Tau e il passaporto del pellegrino, mentre i due sindaci hanno a loro volta lasciato in dono un pregevole testo dedicato ad Anita Garibaldi.

L’incontro si è concluso in un clima di serenità e amicizia tra tutti i presenti, con reciproci inviti a rivedersi presto, un particolare ringraziamento da parte del Comitato di Greccio è stato rivolto alla dott.ssa Daniela Acuti, membro del Comitato Gemellaggi di Rieti, per l’opportunità offerta e per l’attenzione e la cura espressa per i dettagli dell’evento