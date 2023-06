Giovedì 15 Giugno 2023, 00:10

RIETI - «Dentro la povertà sta la nostra ricchezza», dice padre Luciano De Giusti, ministro provinciale dei frati minori di Abruzzo e Lazio, sintetizzando in termini spirituali la mission di “Greccio 2023” e di tutte le attività culturali e infrastrutturali promosse dal comitato per l’ottavo centenario della rappresentazione del primo presepe, presentate alla prefettura di Rieti. I progetti di quest’anno si prolungheranno anche oltre il 2024.

I temi. Da francescano, padre Luciano ha «la passione per l’accoglienza» e bene conosce la ricchezza «della Valle Santa e di questi luoghi periferici», che il comitato contribuirà a rendere più inclusivi e accessibili. «Oltre alla realizzazione di eventi culturali - spiega il sindaco di Greccio e presidente del comitato, Emiliano Fabi - l’obiettivo del comitato è creare infrastrutture per rendere più fruibili le specificità del territorio. Le risorse veicolate ammontano a quasi 4 milioni. Al netto delle spese di funzionamento, di 3,2 milioni, il 70% è destinato a infrastrutture pensate e finanziate nel rispetto del messaggio di Francesco di pace, inclusione, solidarietà e fraternità, per rendere la Valle Santa più inclusiva e fruibile». Oltre un milione di euro sono per il superamento delle barriere architettoniche presso il santuario del primo presepe di Greccio. Per il miglioramento di alcuni tratti - circa 70 chilometri - del Cammino di Francesco, che collegano i quattro santuari della Valle Santa, sono stati previsti quasi 600mila euro. Per la sistemazione, messa in sicurezza e miglioramento della Cappelletta di San Francesco e dei sentieri di accesso sono in calendario interventi per oltre 120mila euro. Il museo internazionale del presepe di Greccio, invece, sarà migliorato dal punto di vista della fruibilità e degli allestimenti con opere per oltre 100mila euro. Ci saranno poi circa 65mila euro per sistemare il presepe della Pace di Rieti e circa 200mila per una nuova area camper su via Cottorella. Per le persone disabili sarà poi possibile percorrere in sicurezza il Cammino di Francesco grazie all’acquisto, per quasi 13mila euro, di 3 carrozzelle da fuori strada.

Il programma. Accanto al ricco programma culturale illustrato dal manager del comitato, Paolo Dalla Sega - che sta puntando «anche alla collaborazione del territorio tramite progetti specifici di istituzioni, associazioni, persone con buone idee da sviluppare» - le infrastrutture sono il fulcro dell’attività del comitato. «Questo affinché - sottolinea Mario Turetta, segretario generale del Ministero della Cultura - si realizzi qualcosa che resti al territorio. Scopo del comitato è stato mettere a sistema soggetti e luoghi spesso non abituati a collaborare, ma che insieme hanno dato vita a un percorso virtuoso che crea un valore aggiunto al territorio». Un territorio che, evidenzia, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, «sta iniziando ad acquisire consapevolezza della presenza di Francesco come culturale e identitaria perché la prima grande opportunità che ci ha offerto il Ministero è quella di collaborare tra territori, cogliendo il significato profondo del messaggio di Francesco».