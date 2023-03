A Greccio si è aperto il congresso “Nascere a ottocento anni dal primo Presepe vivente”

RIETI - Si è aperto questo pomeriggio, 30 marzo, presso l’Oasi di Greccio, alla presenza delle massime autorità del territorio della provincia di Rieti, il Congresso dal titolo “Nascere a ottocento anni dal primo Presepe vivente”.

L’evento, patrocinio dal Comune di Greccio, dal Comitato Nazionale Greccio 2023, dall’AOGOI e dall’Ordine Provinciale delle Ostetriche Provincia di Rieti, tratterà nella giornata odierna e domani, venerdì 31 marzo, tematiche di significativa rilevanza scientifica e attualità, con approfondimenti che rivestono un impatto pratico sulle buone pratiche cliniche in ambito ostetrico, ginecologico, neonatologico e pediatrico e promuoverà le attività dell’Area Materno-Infantile della Asl di Rieti erogate presso le strutture sanitarie territoriali a favore di tutti i cittadini.

Durante le sette sessioni verrà affrontato e discusso il fenomeno della denatalità e trattati i temi legati alle patologie croniche e alle modificazioni dell’organismo in ambito ginecologico, all’incremento dell’incidenza delle problematiche oncologiche dell’apparato genitale femminile, ai risultati raggiunti nell’ambito delle tecnologie messe a disposizione della Diagnostica e della Chirurgia, all’importanza della prevenzione, attraverso i programmi di screening sulla popolazione e della promozione della salute e di corretti stili di vita. Ampio spazio verrà dedicato alle problematiche legate al dolore pelvico cronico, alle patologie in ambito uro-ginecologico e alle conquiste ottenute negli ultimi 20 anni in ambito neonatale e pediatrico.

Il Congresso, presieduto dal dottor Vincenzo Spina Direttore dell’Area Materno Infantile della Asl di Rieti e dal Dottor Cosimo Oliva Direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Rieti, ha visto la partecipazione del Direttore Generale f.f della Asl di Rieti Anna Petti e del Direttore Sanitario aziendale Assunta De Luca. Presenti, il Prefetto di Rieti Gennaro Capo, il Sindaco di Greccio e Presidente del Comitato Nazionale Greccio 2023 Emiliano Fabi, il Presidente regionale dell'AOGOI Pierluigi Palazzetti e la Presidente provinciale dell'Ordine delle Ostetriche di Rieti Fabiola Ciferri.