Il Natale illumina Greccio per un messaggio di speranza

RIETI - «La luce è da sempre identificata con la vita che ritorna, quindi luce non solo come decorazione ma come messaggio di augurio e come metafora di speranza per il futuro». E’ questa l'affermazione di Fiorenzo Marchetti, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Greccio.



«Il nostro Borgo, Uno dei più Belli d'Italia, si è vestito di luci, e l’effetto, durante le serate è davvero incantevole.

La luce che diventa forma d’arte ha trasformato piazza Roma, regalando veri e propri sogni a occhi aperti.

Il progetto “Muri d’Arte”, che è stato reso possibile grazie all'intervento economico della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, rappresenta anche una innovativa formula di valorizzazione artistica e di spettacolarizzazione di piazza Roma, già impreziosita dal Sentiero degli Artisti».



«Un insolito “schermo di proiezione” di immagini sacre, capaci di generare grande emozione e commozione nel pubblico di grandi e piccoli. Niente Presepe di Greccio a cura della Pro-Loco, che nello spirito di collaborazione reciproca ringraziamo per la disponibilità dimostrata, niente Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio, visite vietate al Museo Internazionale del Presepe. Abbiamo consapevolezza: sarà diverso il prossimo Natale. Le imminenti festività dovremo viverle con “sobrietà e cautela”».



«Ma nessun Dpcm potrà mai spegnere la magia de Natale, quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo.

Il mio messaggio augurale è : "Da Greccio, per un Natale di Rinascita"».

Progetto Artistico "MURI D'ARTE"

Proiezioni di Immagini Sacre a cura di Telesforo Morsani (Rieti), realizzato con il Contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Greccio – centro storico

22 dicembre 2020 – 10 gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA