A Greccio il musical in assolo “Il Mercante di Stoffe” di Matteo Corrado

RIETI - Domani, mercoledì 4 gennaio, a Greccio a cura della Pro Loco con il Patrocinio della Regione Lazio verrà presentato il Musical in Assolo “Il Mercante di Stoffe” di Matteo Corrado, danzatore coreografo regista, autore e attore.

Matteo Corrado tra l’altro tra gli anni ’80 e ’90 ha lavorato in alcune scuole di danza di Rieti come maestro di danza insegnando a moltissime allieve del capoluogo Reatino.

Greccio è un luogo importante dal punto di vista storico religioso culturale legato al poverello di Assisi, infatti quest’anno sono esattamente 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe ideato e realizzato proprio da San Francesco d’Assisi in questo Borgo.

Lo Spettacolo è già stato presentato in vari teatri e borghi Italiani, Terni, Nocera Umbra, Lugnano in Teverina, Marmore, Cesi, Avigliano Umbro, Stroncone, Alviano, San Gemini, Pescopagano (PZ) e sarà presentato ad Assisi, Perugia, Città di Castello, Orvieto, L’Aquila, Gualdo Tadino, Roma, Narni e in Sardegna in varie città.

Il Mercante di Stoffe è un musical in assolo su San Francesco d’Assisi

interpretato e scritto da Matteo Corrado.

Nello spettacolo viene messa in scena l’atmosfera di Francesco nel periodo vissuto nella bottega del Padre in Assisi. Il padre era, appunto, un mercante di stoffe e prima della conversione Francesco lavorò insieme a lui.

Nella piece teatrale si utilizza l'espediente dei colori e dei tessuti per raccontare prima la vita poi la conversione di Francesco, il percorso, non privo di tormento, che porterà il giovane a compiere una rivoluzione totale del suo modo di vivere e di rapportarsi con il mondo.

Si tratta di un lavoro che assomma in sé tutti i linguaggi possibili del palcoscenico: la danza, la canzone, la recitazione.

Un musical giocato in assolo, dunque, dedicato alla figura di San Francesco di Assisi: eroe sì, ma della povertà, della rinuncia, della sottrazione.

Con “Il mercante di Stoffe”, la figura storica del Santo di Assisi viene presentata in un illusionistico cammino a ritroso, in cui la luminosità del creato abbraccia passato e presente in un’unica dimensione esperienziale. I colori sono presentati sulla scena con il supporto di tante pezze di stoffa, dissonanti all'apparenza tra loro, ma composti ordinati come le note di una sola sinfonia.

Spettacolo realizzato e scritto da Matteo Corrado, Assistente organizzativa Ombretta Dezi,

L’Audio e Luci - Speed Sound - Marco Giamminonni

È una Produzione di Matteo Corrado in collaborazione con Associazione Culturale Orion – Terni

Una giornata speciale e Il Mercante di Stoffe prosegue il viaggio nei luoghi e nei Borghi dove Francesco di Assisi è passato nei suoi cammini e viaggi.