RIETI - «Il borgo medievale di Greccio, uno dei più belli d'Italia, soprattutto per il periodo natalizio si trasforma in un unico accogliente paese, in cui i visitatori possono finalmente rallentare e godere del pacato ritmo che si respira a Natale in un piccolo centro storico». Sono queste le parole di Fiorenzo Marchetti, vice sindaco del Comune di Greccio con Delega al Turismo e Grandi Eventi.«Per tutti una certezza: la ventunesima mostra mercato dell'artigianato e dell'oggettistica per il presepio che dal 6 dicembre ci accompagnerà fino al 6 gennaio 2020. Perfetta per i regali dell'ultimo minuto come per gli appassionati di artigianato presepiale, artistico e creativo, la mostra mercato aiuta a calarsi completamente nello spirito del Natale. Su disponibilità è anche possibile festeggiare il Natale con gusto presso i ristoranti locali».Tra gli eventi collaterali cori gospel, iniziative solidali, concerti, bande musicali, spettacoli teatrali e l'arrivo acrobatico della befana.Martedì 24 dicembre, invece e con repliche il 26, 28, 29 dicembre 2019, 1, 5 e 6 gennaio 2020 torna alle pendici del Santuario Francescano la Rievocazione Storica del Primo Presepio al Mondo di Greccio 1223.«Il turismo - afferma ancora Marchetti - è un'attività che richiede molto lavoro ed un bel centro storico, a volte, da solo non è sufficiente ad attrarlo. Il richiamo alla collaborazione con altri enti o associazioni, anche con una continuità temporale, per creare una rete a supporto delle iniziative ed attrattive, ha il merito di contribuire a ridare centralità ad una località. Lo step successivo, poi, sarà quello della promozione e dell'accoglienza che invitano il turista a vivere la permanenza in città anche fuori del Natale, con tutte le emozioni che anche Greccio sa dare».