Greccio 2023, nel weekend danza mondiale “Con gli occhi del corpo”

RIETI - "Con gli occhi del corpo": il 17 e 18 giugno Greccio diventerà un teatro a cielo aperto, con coinvolgenti iniziative artistiche e comunitarie promosse dal Comitato Nazionale ‘Greccio 2023’. Al centro di questa due giorni di eventi, che si tiene all’interno delle celebrazioni dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, ci sono l’incontro con l’altro, la spiritualità del corpo, la relazione, l’arte e la musica, e due performance di danza, per offrire a tutti - bambine e bambini, famiglie, giovani e adulti - la possibilità di vivere un week end di relazione comunitaria, ascolto di sé stessi e riscoperta dei più profondi valori francescani, in una dimensione di radicale e contemporaneo “senso del sacro”.

LE PERFORMANCE DI DANZA INTERNAZIONALE

Greccio accoglierà per la prima volta due danzatrici di fama mondiale: Marie Germaine Acogny (Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia) e Annie Hanauer. Intorno a questi due grandi appuntamenti di danza internazionale, sono state programmate tante attività comunitarie. Per le intere giornate di sabato 17 e domenica 18, Greccio sarà animata da un ricco programma per bambini e famiglie, con momenti di musica e feste di piazza, con la partecipazione di soggetti locali come il Centro Yoga di Rieti, il coro Artem Gospel e il gruppo Rieti Respira Africa di Ilaria Nobili.

- Sabato 17 giugno

ore 17.00 - bosco di Greccio: Annie Hanauer, danzatrice e coreografa statunitense del Minnesota, con la musicista Deborah Lenny (australiana ora francese) in “Updraft” (corrente ascensionale) realizzerà una performance ispirata agli elementi naturali legati a Greccio e alla Valle Santa, in particolare l’aria e il vento. Il progetto è curato da Emanuele Masi (Festival di danza Internazionale “Equilibrio” e “Bolzano danza”).

ore 19.30 - prato del Santuario di Greccio: Marie Germaine Acogny, senegalese, una delle più grandi coreografe al mondo, col musicista senegalese Tarang Cissokho, alla kora (il liuto africano), presenterà in prima mondiale la performance di danza dal titolo: Rencontre avec St.

Francǒis (Incontro con San Francesco).

Al termine i partecipanti troveranno un servizio di navetta gratuito che li riporterà in piazza Roma.

ALTRI SPETTACOLI

Sabato 17 e domenica 18 giugno

in piazza Roma saranno allestiti decine di giochi di legno grazie alla “Ludoteca Itinerante” di Valerio Bonsegna;

ore 16.00 - “Compagnia Chien Barbu”, un duo di giocolieri ed equilibristi che con i loro spettacoli incanteranno grandi e piccini.

Sabato 17 giugno

dalle 12.00 alle 15.00 - il musicista Miguel Jimenz Diaz intratterrà il pubblico in piazza con un concerto di tromba

Ore 18.00 - Moving Agorà di Elena Tsilli, che condurrà i partecipanti dalla piazza al prato del Santuario in un’originale passeggiata sonora guidata attraverso l’utilizzo di cuffie Wi-fi (al ritorno servizio di navetta gratuito per il ritorno in piazza Roma);

Ore 21.15 - in piazza Roma il musicista italo francese Sandró Jouex farà ballare il pubblico con suoi travolgenti ritmi che evocano il deserto, le strade polverose del West Africa, le banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani.

Domenica 18 giugno

Ore 10.00 - lezione di Yoga, sul prato dell’Hotel La Fonte

Ore 11.00 - il Coro Artem Gospel di Rieti si esibirà sul palco allestito in piazza.

Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.