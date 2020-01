© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà inaugurato sabato 25 gennaio 2020, alle 10, nella piazza Giovanni Paolo II, a Limiti di Greccio, il Centro di Comunità donato dalla Caritas Italiana e realizzato in collaborazione con il Comune di Greccio, la Diocesi di Rieti e la Parrocchia Santa Maria di Loreto. Come ricorda il Sindaco di Greccio, Emiliano Fabi, sono vari e numerosi gli interventi che la Caritas ha realizzato nei territori dei Comuni della Diocesi di Rieti a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che hanno visto privarsi anche delle loro chiese.Grazie alle donazioni raccolte dalla Caritas, ora anche la comunità di Greccio potrà godere di una struttura multifunzionale accessibile a tutti, dove poter condividere momenti socio-pastorali, liturgici, culturali, ricreativi e formativi. È un dono prezioso per Greccio, afferma ancora Fabi che ringrazia tutti coloro che operando in sinergia hanno realizzato questo nuovo Centro di Comunità intitolato a Santa Maria di Loreto, Parrocchia di Limiti di Greccio, guidata da Padre Pasquale Veglianti.