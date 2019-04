RIETI - I candidati sindaco e le liste presentate a Greccio per le elezioni amministrative.



Lista Insieme per Greccio

Candidato sindaco: Antonio Rosati (uscente)

Candidati consiglieri: Alberto Bernabucci, Mirko Cortopassi, Marco Di Paolosanti, Federico Giovannelli, Simone Miccadei, Vanessa Micheli, Gaetano Guido Pizzuti, Giuliana Rocci, Andrea Tarani, Matteo Zagaglioni.





Lista Greccio in cammino

Candidato sindaco: Emiliano Fabi

Candidati consiglieri: Michele Caffarelli, Aurora Caprioli, Eugenio Ceccarelli, Alessio Ciferri, Fabiola Ciferri, Federico Fiocco, Simonetta Francucci, Veronica Galloni, Fiorenzo Marchetti, Maria Isabella Orsini.