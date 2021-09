Grande successo a Greccio per il “Borgo dei bambini”

Lunedì 13 Settembre 2021, 08:23

RIETI - «Una giornata speciale oggi a Spinacceto - a dichiararlo è Emiliano Fabi, Sindaco del Comune di Greccio. L'iniziativa “Greccio Borgo dei Bambini” ha visto la partecipazione di tante bambine e bambini e di tante famiglie. Una giornata di socialità e sport organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Spinacceto, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, durante la quale sono state consegnate anche le borse di studio agli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Greccio».



«Ringraziamo Sua Eccellenza il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili per la consueta disponibilità e attenzione per la nostra Comunità e per i più piccoli e tutte le Associazioni sportive che hanno aderito alla manifestazione e ne hanno permesso la realizzazione. L’ Amministrazione Comunale coglie questa occasione per augurare un sereno inizio di anno scolastico a tutti i nostri ragazzi».



«E' tanta la soddisfazione degli organizzatori afferma Fabiola Ciferri, Consigliere con delega alla Scuola del Comune di Greccio. Una manifestazione che è stata un successo ed ha suscitato l'interesse di tanti bambini.

Per dar seguito a "Greccio Borgo dei Bambini" si sta già pensando al prossimo appuntamento nell'anno 2022.

Esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla migliore riuscita della manifestazione».