I Borghi più belli del Lazio, Greccio sfida Torre Alfina e San Pietro Romano: l'appello a votare il paese reatino

Domenica 25 Luglio 2021, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 15:42

RIETI - «A tutti colori che amano il nostro borgo: domani, 26 luglio, votiamo Greccio e porteremo in alto la nostra provincia, sosteniamolo nella sfida con Torre Alfina e San Pietro Romano», inizia così la nota dell'assessore Fiorenzo Marchetti.

Per votare solo dalle 12 del 26 luglio alle 12 del 28 luglio, occorre semplicemente accedere al link https://www.facebook.com/visitlazio o navigare sulla pagina social del portale Visit Lazio e cliccare sull’emoticon assegnata a Greccio tra le tre in competizione.

«Ringrazio sin d’ora per la partecipazione al nuovo contest della Regione Lazio - conclude Marchetti - una simpatica iniziativa per dare visibilità e promuovere le bellezze regionali e in questo caso i borghi che hanno ricevuto il conferimento del marchio di qualità "I Borghi più Belli d'Italia"».