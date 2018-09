RIETI - La macchina organizzativa del Cicloclub Fiano Romano viaggia spedita verso i preparativi finali della quinta edizione della Granfondo Valle del Tevere-Trofeo Aldo Renzi in programma domani, domenica 9 settembre, a Fiano Romano con il percorso lungo di 120 chilometri e il medio di 88 chilometri.



Gli organizzatori fianesi capitanati da Onorino Santarelli, Angelo Tommasi e Roberto Turchetti sono in prima linea per dare vita a uno degli appuntamenti più attesi di fine estate nel panorama ciclistco amatoriale del Lazio e del Centro Italia che chiude la stagione 2018 di Fantabici e che accoglie nuovamente la gara nazionale per il personale aderente all’Aeronautica Militare.



Con il via ufficiale previsto alle 9, le griglie di partenza (apertura ore 8:00) sono allestite in tutto il centro storico tra Piazzale Cairoli, Via Roma, Piazza Matteotti, Via Cavour e Via Mentana.



Il campo sportivo di Fiano Romano rimane il cuore pulsante di tutta la manifestazione per espletare le ultime iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara sia nella giornata di oggi (15:30-19:30) che in quella di domani (6:30-8:30).



Il vincitore della Granfondo si aggiudicherà il Trofeo Supermercati Vivo ricevendo come premio un prosciutto. Tanti i premi tecnici e in natura, oltre a un ricco pacco gara che sarà consegnato ai partecipanti e tante belle sorprese per celebrare un’altra edizione di successo della Granfondo Valle del Tevere.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA