È un mese di agosto di grande lavoro per il Cicloclub Fiano Romano che si avvicina alla fatidica data del 9 settembre, giorno della Granfondo Valle del Tevere-Cicli Renzi.



Gli organizzatori (con in testa Onorino Santarelli, Roberto Turchetti ed Angelo Tommasi insieme al main sponsor Cicli Renzi di Gino Renzi) non si fermano anche nel periodo delle ferie estive con l’obiettivo di apportare migliorie e far crescere questo evento che vede il patrocinio dell’amministrazione comunale di Fiano Romano, il supporto tecnico e materiale dello staff del circuito Fantabici, senza trascurare l’aspetto più importante: dare visibilità al territorio della Valle del Tevere e del Monte Soratte.



Fiano Romano è il comune capofila della manifestazione con i due percorsi mediofondo (88 chilometri) e granfondo (120 chilometri) che interessano le località di Nazzano, Torrita Tiberina, Poggio Mirteto, Colonnetta di Montopoli, Granari, Granica, Bocchignano, Gavignano, Forano, Roccantica, Casperia, Cantalupo, Selci, Forano, Stimigliano, Sant’Oreste e Civitella San Paolo con ritorno a Fiano Romano, sede di partenza e di arrivo nel cuore del centro storico.



La Granfondo rappresenta un punto di riferimento per i tanti ciclisti ma anche per le società, che sempre numerose, onorano in massa uno degli eventi di punta del ciclismo amatoriale laziale del mese di settembre e che conferma la titolazione a gara nazionale per il personale militare aderente all’Aeronautica Militare.



Sul web è sempre attivo il sito www.cicloclubfianoromano.it che presenta il programma completo, le modalità di iscrizione ed ogni particolare utile ai partecipanti.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26



