RIETI - Una tradizione che ogni anno si rinnova e che si ripete la seconda domenica di settembre (giorno 9): la Granfondo Valle del Tevere è sinonimo di sport, divertimento, passione per le due ruote ed aggregazione alle porte della Capitale a Fiano Romano.



Gli organizzatori del Cicloclub Fiano Romano capeggiati da Onorino Santarelli e Roberto Turchetti, insieme a Cicli Renzi (di Gino Renzi) si sono rimessi al lavoro per preparare nel migliore dei modi uno degli appuntamenti granfondistici del Centro Italia più attesi di fine estate in seno al circuito Fantabici che chiude il cerchio proprio a Fiano Romano.



Per il terzo anno di fila è gara nazionale per il personale militare aderente all’Aeronautica Militare mentre rimangono confermati i due percorsi di 88 (mediofondo) e 120 chilometri (granfondo).



Fiano Romano rimane il centro d’interesse della manifestazione che interessa le località di Nazzano, Torrita Tiberina, Poggio Mirteto, Colonnetta di Montopoli, Granari, Granica, Bocchignano, Gavignano, Forano, Roccantica, Casperia, Cantalupo, Selci, Forano, Stimigliano, Sant’Oreste e Civitella San Paolo con ritorno a Fiano Romano, sede di partenza e di arrivo a ridosso del centro storico.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47



