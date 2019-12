© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ricostituita a Rieti l’Associazione Granatieri di Sardegna.Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre, nella sala congressi ‘La Fornace’ in via Salaria, messa a disposizione dal socio onorario Filippo Fallerini, si è ricostituita la sezione di Rieti dell’associazione ‘Nazionale Granatieri di Sardegna’.Sotto la direzione del primo capitano in congedo granatiere Gian Carlo Bruni, presidente dell’Angs Marche, i partecipanti giunti da tutta la provincia di Rieti, in presenza del presidente dell’Angs Lazio, primo capitano in congedo granatiere Ernesto Tiraboschi, hanno eletto il nuovo presidente Diego Maria D’Avanzo; è stato così eletto anche il nuovo consiglio dell’'Angs Rieti composto da Nazzareno Di Pietro, Maurizio Cenciarelli e Francesco Calabrò; sono stati inoltre nominati dal presidente Diego Maria D’Avanzo, il segretario Francesco Calabrò e il tesoriere Emanuele Labella. Gli iscritti all’associazione hanno nominato presidente onorario il tenente in congedo Francesco Fuggetta, presidente P.I. Unindustria Rieti.I convenuti, fedeli al motto “A me le guardie!”, si sono riuniti all’incontro commemorativo in un clima di gioia e memoria, con lo stesso spirito granatieresco che contraddistingue il fiero corpo, più antico d’Italia, dal 1659.