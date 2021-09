Maglie tricolori per i sabini Romagnoli e Bernardini alla “Gran Fondo Velodromo di Forano – Valerio Conti”

Giovedì 2 Settembre 2021, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 16:29

RIETI – Grande partecipazione di pubblico e condizioni climatiche ottimali hanno caratterizzato la quinta edizione della competizione ciclistica “Gran Fondo Velodromo di Forano – Valerio Conti” organizzata domenica scorsa in Sabina dalla Asd Nuova Ciclisti Forano in collaborazione con l’amministrazione comunale ed i comitati provinciali e regionali del Csi-Centro Sportivo Italiano. La gara, alla quale hanno preso parte centinaia di ciclisti provenienti da ogni regione italiana, era valida per il circuito Fantabici e per il campionato nazionale Csi. Il tracciato di 110 chilometri con 1500 metri di dislivello si è snodato lungo i più caratteristici borghi della Sabina: particolarmente impegnativo nella fase finale un avvincente tratto sterrato e la salita decisiva dei Gradini che hanno poi deciso la classifica finale sul traguardo del velodromo di Forano.

«Un evento che ha richiesto tantissimo impegno- riferiscono gli organizzatori – considerando tutte le difficoltà collegate alle misure antiCovid richieste sia per i concorrenti che per gli spettatori ma il risultato più che lusinghiero raggiunto alla fine ha ampiamente ripagato gli sforzi profusi da tutti i collaboratori. E’ stato anche un modo per far conoscere tanti luoghi bellissimi della nostra Sabina: dal paesaggio alle bellezze architettoniche e, non da ultimo, per le prelibatezze gastronomiche tipiche del territorio».

Nella cerimonia di fine gara, alla presenza del commissario tecnico della Federazione di Ciclismo Indoor e collaboratore tecnico di Ciclocross Luigi Bielli, sono state assegnate ben undici maglie tricolori e due di queste sono state conquistate dai due atleti della Nuova Ciclisti Forano: Jacopo Romagnoli e Simone Bernardini. Questi gli altri vincitori nelle diverse categorie nazionali: Luca Cesarini, Simone Mastropaolo, Marco Pergolesi, Giammario Ortenzi, Angelo Calvano, Enrico Caponera, Maurizio Antonucci, Luciano Quintarelli, Veronica Fico, Emanuela Sampaolesi, Stefania Colonnelli.