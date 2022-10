Rieti, l'auto di Google nel Reatino per aggiornare le mappe di street view

RIETI - A spasso lungo le vie di Rieti per l'aggiornamento delle mappe di Google Street View. La Google car con i super teleobiettivi fotografici fa tappa lungo le arterie cittadine, andando ad addentrarsi, con capillarità, sul territorio anche in strade e stradine senza uscita come alcune presenti nel tratto del lungoVelino Don Giovanni Olivieri. Per la realizzazione delle foto Google Street View si serve di apposite macchine fotografiche, le Dodeca 2360 con 11 obiettivi collocate sul tetto di diverse automobili, denominate appunto Google Cars. Sul motore di ricerca è presente anche una pagina, appartenente sempre a Google, in cui sono pubblicate le città dove al momento sta operando l'auto. L'importante applicativo permette di realizzare viste panoramiche a 360° in orizzontale e a 160º in verticale lungo le strade, a distanza di 10-20 metri l'una dall'altra, e permette agli utenti di vedere parti di varie città del pianeta.