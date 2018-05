RIETI - Presentati nella sala consiliare del Comune di Rieti i due eventi “Rieti - Città della giustizia” e “Torneo giustizia”. Le manifestazioni vedono il patrocinio dell’amministrazione comunale e la partecipazione delle forze dell'ordine e armate presenti sul territorio, in particolare polizia di Stato, vigili del fuoco, scuola interforze per la Difesa Nbc, carabinieri, polizia penitenziaria, aeronautica militare, polizia locale di Rieti, Croce rossa italiana e quest'anno anche l'Ingv.



Le iniziative sono state presentate dall'assessore ai Servizi sociali, Giovanna Palomba, dal consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati e dagli organizzatori Massimo Rinaldi dei vigili del fuoco e Fabio Cruciani della polizia stradale. In sala erano presenti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella manifestazione, nonché Alcli, Ordine degli avvocati di Rieti, Ufficio provinciale scolastico, direzione del centro commerciale Perseo e della società Rieti 2punto1.



L'evento “Rieti Città della giustizia” è in programma giovedì 10 maggio dalle 9 nell'area antistante il centro commerciale di via Fundania-via Mercatanti. Saranno presenti i mezzi delle forze dell'ordine e delle forze armate per un'attività informativa e divulgativa dedicata, in particolare, ai ragazzi e agli studenti. Il “Torneo giustizia” di calcio a otto, giunto alla quinta edizione e dedicato quest'anno alla memoria di Pierluigi Gentili delle polizia penitenziaria, si terrà dal 7 maggio al 11 giugno. Le gare sono in programma nell'impianto “Gudini” e si svolgeranno di lunedì dalle 19 alle 23. Sarà possibile anche partecipare all’iniziativa di beneficienza dell’Alcli, denominata “Progetto Alessandra” e dedicata alle donne che vivono i disagi e le conseguenze della malattia.



«Con queste giornate – ha commentato Palomba – uniamo legalità, giustizia e solidarietà. C’è stato un impegno notevole da parte di tutti e una disponibilità dell’assessorato sin dai primi momenti». «C’è passione e orgoglio da parte nostra – ha aggiunto Donati – per un torneo che si svolgerà in un impianto sportivo rigenerato e di pregio per la città, nonché per la possibilità di conoscere e avvicinarsi al mondo delle forze armate e dell’ordine».



«Siamo fieri e felici di contribuire – ha concluso il questore Antonio Mannoni -. Incontrare gli studenti rappresenta un’ottima azione di sensibilizzazione e ci permette di seminare legalità tra i più giovani».



Tra gli eventi programmati si terrà anche una visita guidata all’interno del chiostro della Scuola Nbc, riservata agli studenti e tenuta dal consigliere comunale Letizia Rosati.





