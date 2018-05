CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - In Comune quote rosa fortemente sotto esame. Non è in discussione la loro presenza numerica - imposta per legge, tra le altre cose - quanto la loro plastica configurazione personale. Se fin qui, a quasi un anno di distanza dal varo della giunta Cicchetti, le gesta di Sonia Cascioli (Bilancio), Giovanna Palomba (Servizi sociali) ed Elisa Masotti (Informatizzazione e varie ed eventuali) sono rimaste sotto traccia, protette dal fisiologico e necessario tempo di adattamento che si deve concedere ai nuovi, ora in seno alla compagine...