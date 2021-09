Eletta la nuova Giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, c'è anche Leonardo Tosti

Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:08

RIETI – Dopo l’elezione del presidente Domenico Merlani alla guida della nuova Camera di Commercio di Rieti – Viterbo, il Consiglio camerale nella seduta odierna ha nominato i cinque componenti della Giunta camerale che è così composta: Domenico Merlani (presidente), Luigia Melaragni (Artigianato), Rino Orsolini (Industria), Mauro Pacifici (Agricoltura), Vincenzo Peparello (Commercio), Leonardo Tosti (Commercio).

Nella medesima seduta è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Paolo Levato (presidente), Sonia Perà e Nicoletta Sciammaneo.

«Con l’elezione dei membri di Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti – dichiara il presidente Domenico Merlani – la nuova Camera di Commercio Rieti - Viterbo ha completato il percorso che prevedeva l’insediamento di tutti gli organi statutari. Si avvia da oggi una nuova fase che ci vede più direttamente impegnati sul piano operativo attraverso scelte strategiche che aiutino le imprese dell’alto Lazio a salire sul treno della ripresa. In tal senso ringrazio i membri di Giunta eletti per la loro disponibilità di fronte a una sfida tanto impegnativa quanto determinante per lo sviluppo del nostro territorio. Così come ringrazio nuovamente il Consiglio camerale per la fiducia accordataci e per il ruolo significativo che svolgerà in questo mandato che ci vedrà in prima linea fino al 2026».

La nota di Federlazio sulla nomina di Rino Orsolini

è stata eletta la Giunta che rappresenterà la nuova Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. L’imprenditore Rino Orsolini della Federlazio è stato eletto membro di Giunta nel settore “Industria”. Dopo l’elezione del Presidente Merlani è stato dunque completato l’assetto della nuova CCIAA delle due province. La Federlazio sarà quindi rappresentata in Camera di Commercio da Rino Orsolini e dagli altri due Consiglieri Alberto Cavallari e Tiziana Governatori.

Un gruppo di lavoro forte, coeso, quello della nuova Camera di Commercio, dove sono rappresentate tutte le Associazioni di categoria di ogni settore di entrambe le province, formato da 6 membri di Giunta per un totale di 28 Consiglieri. Una squadra che nasce da un lungo lavoro durato tanti mesi dove le varie Associazioni hanno sempre operato congiuntamente per arrivare a questo risultato. Sempre con lo scopo di avere bene a mente quale dovesse essere la migliore composizione possibile per rappresentare al meglio le imprese delle due province per i prossimi 5 anni.

I territori di Rieti e Viterbo hanno delle potenzialità enormi e tutti i rappresentanti delle imprese hanno ora l’onore di poter creare le condizioni per svilupparlo al meglio. Una sfida importante soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi ultimi mesi con la pandemia.