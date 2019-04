© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giulio Schifi, giovanissimo imprenditore classe ‘96 della provincia di Rieti, è il nuovo responsabile dei Giovani imprenditori di Conflavoro Pmi Rieti, l’associazione presieduta da Roberto Rinaldi.E’ proprio quest’ultimo a renderlo noto: «Giulio Schifi si occupa di due case di riposo per anziani - sottolinea - ed è uno dei migliori esempi della nuova imprenditoria del nostro territorio. Abbiamo deciso di affidargli la direzione dei Giovani imprenditori perché sappiamo bene quanto ci sia bisogno di forze fresche per rilanciare l’economia e il lavoro con idee e proposte innovative».«Con questo incarico - commenta Giulio Schifi - voglio essere motivo di ispirazione e guida per tutti i giovani che vogliono addentrarsi al mondo del lavoro. Con Rinaldi stiamo già lavorando a una programmazione su aiuti e incubazione d’impresa e questo è il momento di impegnarsi per un territorio migliore dove la voglia di fare, sicuramente, non manca».«Ho deciso di dedicarmi con tutto me stesso al mondo dell’imprenditoria giovanile - conclude il 23enne - perché sento di poter dare un contributo significativo alla causa. In passato, quando ho fatto il salto imprenditoriale, non è stato semplice: ho impegnato casa a garanzia di un mutuo e con me oggi lavorano 21 persone. una grande soddisfazione. Grazie al sostegno di Conflavoro Pmi Rieti voglio trasmettere a tutti i ragazzi la mia esperienza e contribuire ad avvicinarli al mondo imprenditoriale».