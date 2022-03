Giuliano Bastioni lascia il servizio attivo, una vita dedicata all'Arma

RIETI - Lascia il servizio attivo per la collocazione in congedo. Ben 38 anni e un mese nell’Arma per il carabiniere reatino, Giuliano Bastioni che il primo marzo è stato salutato dai colleghi di Rieti e Cittaducale tra attestati di stima e testimonianze di affetto per un grande abbraccio che si è stretto intorno al collega di una vita.

Arruolato nel febbraio del 1984, Bastioni è passato dal Comando stazione di Passo Corese a quello Narni per poi approdare al Nucleo operativo di Terni e, successivamente, per ben 13 anni a Bevagna (Perugia), fino all’ultima destinazione presso l’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale.

Un lavoro che per oltre 22 anni lo ha portato sempre tra la gente e in strada tra emergenze, arresti, rilevamenti di incidenti, indagini e soccorsi. Un servizio di prossimità vero e autentico svolto sempre con correttezza e grande professionalità tanto da ricevere – dopo il collocamento in congedo – una vera e propria valanga di sms, telefonate e messaggi via social anche con toni di grande vicinanza e commozione, addirittura anche da chi in passato aveva ammonito o richiamato al dovere.

Il più bel riconoscimento e la più alta “decorazione” per il carabiniere Bastioni da mettere in bacheca e appuntare sull’uniforme che ora va nell'armadio senza mai abbandonare il cuore, a testimonianza che quel lavoro con addosso la divisa dell’Arma è stato molto di più di una semplice professione.