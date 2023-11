Rieti, al palazzo di giustizia di Rieti un minuto di silenzio martedì per Giulia Cecchettin su proposta dell'Anm Rieti

RIETI - E’ partita dalla Sottosezione distrettuale di Rieti dell’Associazione nazionale magistrati l’iniziativa di osservare un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. Sessanta secondi che saranno - domani nel palazzo di giustizia di Rieti prima dell’apertura delle udienze – un grido contro la violenza di genere e ogni forma di prevaricazione verso la donna. Una proposta partita dall’Anm di Rieti e che, da subito, ha trovato ampio consenso e adesioni all’iniziativa fissata per domani da parte di altri tribunali italiani. Tra le primissime adesioni ricevute la Giunta esecutiva sezionale dell’Anm Reggio Calabria, quella di Salerno e l’Anm di Torre Annunziata cui hanno fatto seguito altre sezioni Anm italiane.

I magistrati del tribunale e della Procura di Rieti, in apertura delle udienze che si terranno domani martedì 21 novembre, osserveranno dunque un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. Un minuto cui saranno invitati a partecipare anche una rappresentanza di avvocati e del personale amministrativo del Tribunale in apertura dell'udienza collegiale prevista per le ore 9 in aula Caperna. La Sottosezione dell’Associazione nazionale magistrati di Rieti presieduta dal giudice Floriana Lisena si farà così portavoce . nell’ambito del palazzo di giustizia di Rieti - di un momento di ricordo e profonda riflessione in memoria dell’ultima donna uccisa e delle 83 vittime di femminicidio da inizio anno, una ogni 4 giorni con la speranza che si possa cambiare radicalmente rotta sia da un punto di vista legislativo che di prevenzione ed educazione affettiva.