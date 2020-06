Rieti, messa del vescovo per il Giugno Antoniano

RIETI - Sta per concludersi il ciclo delle iniziative del Giugno Antoniano reatino. L’edizione 2020 sarà ricordata per l’impossibilità di svolgere la tradizionale Processione dei Ceri insieme alle altre restrizioni imposte dalla pandemia.

Una situazione che non ha però offerto un’occasione per vivere in modo più personale ed essenziale la devozione che lega la città al santo. In mancanza della processione, domani (domenica 28 giugno) il vescovo Domenico presiederà la Messa Pontificale nella basilica di Sant’Agostino alle 18.30, richiamando simbolicamente il momento in cui la statua di Sant’Antonio sarebbe dovuta uscire con la sua macchina dalla chiesa e il corteo con i ceri disporsi ad attraversare le strade infiorate della città.

