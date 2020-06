Giugno Antoniano, Domeniconi: «In prima linea anche le associazioni di Protezione Civile di Rieti»

RIETI - L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, comunica che «quest’anno, con il Coordinamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ai festeggiamenti del Giugno Antoniano (che si svolgeranno in forma ridotta a causa della pandemia da Coronavirus-Covid19) parteciperanno anche le organizzazioni di Protezione Civile che hanno sede nel territorio comunale: Gruppo Comunale, Rieti93, ANPS, Croce Rossa di Rieti, oltre ad alcuni dei ragazzi impegnati nel Servizio Civile del Comune di Rieti. Le organizzazioni e il personale del COC saranno impegnate da oggi e fino al 30 giugno per fornire informazioni e assistenza alla popolazione circa l’afflusso e il necessario distanziamento sociale, da tenere all’esterno della Chiesa di Sant’Agostino, luogo che quest’anno ospiterà le funzioni in onore del Santo».

