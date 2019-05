RIETI - Presentato il programma del Giugno Antoniano 2019, una delle rassegne più partecipate a Rieti.



La durata degli eventi, dal primo giugno, sarà di un mese, con momenti di fede e preghiera, la solenne processione dei Ceri mentre, per la parte degli spettacoli, è in scaetta il concerto di Enrico Ruggeri.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 25 MAGGIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA