RIETI - ​Una settimana alla “Cena del Portatore” compresa nei festeggiamenti antoniani, che torna quest’anno alla consueta formula, con allestimento dei tavoli nel chiostro adiacente la chiesa dove sarà esposta la statua del santo. L’evento si terrà dunque nel chiostro di Sant’Agostino, e ospiterà chiunque - previa prenotazione - voglia sostenere il “Giugno Antoniano Reatino” ed in particolare le iniziative benefiche e solidali che ogni anno sono comprese all’interno nella manifestazione.

«L’idea nacque nel 2012 per volontà del mio predecessore Marino Flammini - dice il priore della Pia Unione Sant’Antonio di Padova di Rieti, Alessandro Brunelli - quest’anno siamo giunti all’undicesima edizione dell’evento». La cena, tranne gli anni interessati dalla pandemia, si è sempre svolta all’interno del chiostro di San Francesco, adiacente alla chiesa dove per lunghissima tradizione veniva esposta la macchina processionale del santo più amato dai reatini. Considerati i lavori di restauro e consolidamento post-sisma che stanno interessando l’edificio, per la prima volta l’evento sarà invece ospitato quest’anno nel chiostro a ridosso della basilica agostiniana di piazza Mazzini. Una cena placè che ha sempre visto un’alta partecipazione cittadina, anche come occasione per riunirsi in un’atmosfera conviviale gustando ottimi piatti preparati con ingredienti locali.

«La qualità è un punto fermo della serata - prosegue il priore Brunelli - da sempre si è puntato sull’utilizzo di prodotti del territorio, anche con rivisitazione di ricette tipiche». Le portate servite saranno a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi di Rieti e “La Corte Catering”, con menù che prevede un ricco antipasto, due primi piatti più secondo, contorno, dolce, frutta e bibite, tutto elaborato dal presidente dell’associazione chef Elia Grillotti e dai suoi colleghi. «Siamo ben lieti di rinnovare per il quinto anno la collaborazione con la Pia Unione, una sinergia proficua che porta frutto alla città con tanti eventi, vari e diversificati».

Nel corso degli anni parte del ricavato della Cena del Portatore è stato sempre donato ad associazioni locali che si occupano di disabilità o di tematiche sociali, oppure a supporto di iniziative benefiche promosse della Pia Unione: «Cosa che avverrà anche per questa edizione - conclude il priore - poiché crediamo fortemente che la festa sia anche e soprattutto occasione per fare rete e volgere lo sguardo ai fragili, come vocazione francescana insegna». Per partecipare alla cena di domenica 16 giugno, per la quale i posti a disposizione stanno velocemente esaurendosi, occor