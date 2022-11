Npc Kienergia Rieti, il giudice sportivo conferma la vittoria a tavolino a Trapani: omologato lo 0-20

RIETI - Ora è ufficiale: la Kienergia Npc Rieti ha vinto 0-20 a tavolino la sfida di domenica scorsa a Trapani. Il verdetto è arrivato dal giudice sportivo con le seguenti motivazioni: «Il Giudice sportivo Nazionale omologa la gara con il punteggio di 0 a 20 per mancanza delle attrezzature di riserva in seguito della rottura dell’anello di uno dei canestri, occorsa al 7’56” del 4° periodo ( art. 40,3 RG rec)».

Il successo porta la Kienergia a quota 4 punti, proprio come i siciliani e la Juvi Cremona: Rieti ora è terzultima, perché ha lo scontro diretto a favore dei siciliani, ora penultimi davanti alla Stella Azzurra ultima, ma sono dietro i cremonesi nonostante la vittoria nello scontro diretto perché la Juvi ha una partita in meno, dovendo recuperare il derby con la Vanoli. Diventa fondamentale per il prosieguo del campionato la gara di domenica prossima contro Latina, che precede la Npc di 2 punti e si trova a quota 6.