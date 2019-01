© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di Terza categoria, per la gara tra Real Monteleone Sabino e Sporting Corvaro, il giudice sportivo ha inflitto allo Sporting Corvaro la sconfitta a tavolino per 0-3 oltre alla squalifica dell’allenatore Franco Massimi per tre giornate e un turno ai seguenti giocatori: Carmine Leonardi, Simone Prigenzi e Luca Frezzini.Come si legge nel comunicato ufficiale, al 32’ del primo tempo, a seguito di un episodio verificatosi nell'area di rigore del Monteleone, i calciatori Carmine Leonardi e Simone Prigenzi (Sporting Corvaro) inveivano nei confronti dell'arbitro, reclamando un calcio di rigore, andandogli incontro e urlando frasi irriguardose. Successivamente l'arbitro interrompeva il gioco, per prendere i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei suddetti calciatori, che reiteravano le proteste, mentre l'arbitro era intento ad espellere i calciatori Leonardi e Pringenzi, entrava arbitrariamente sul terreno di gioco l'allenatore della società Sporting Corvaro, Franco Massimi che, con fare minaccioso, si dirigeva verso l'arbitro, rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose - prontamente allontanato dai propri giocatori, e riaccompagnato nell area tecnica, il Massimi veniva allontanato dal direttore di gara, mentre reiterava insulti e minacce.Quando sembrava ristabilirsi l'ordine per riprendere la gara, l'allenatore Massimi Franco, lasciato il terreno di gioco, colto da malore, si accasciava al suolo, a questo punto alcuni giocatori dello Sporting Corvaro abbandonavano il terreno di gioco con l'intento di soccorrere il proprio allenatore mentre alcuni giocatori dello Sporting Corvaro avvicinavano l'arbitro, urlando minacce e uno di questi, Luca Frezzini, lo ha accusato di essere il responsabile del malore del proprio allenatore; altri giocatori, non identificati dello Sporting Corvaro, continuavano ad insultare e a minacciare l'arbitro che, dopo otto minuti d'insulti e minacce, non riuscendo a ristabilire l'ordine nel campo, decretava al 40' del primo tempo la fine anticipata dell'incontro, anche per le sue condizioni psico-fisiche non piu' idonee alla direzione della gara. Il tutto riferito da parte dell'arbitro ai capitani di entrambe le squadre. Tutto cio' premesso, osservato che l'irregolare conclusione della gara e' da ascriversi al comportamento aggressivo e minaccioso da parte di tesserati della Soc. Sporting Corvaro.Le altre decisioni: due gare a Giuseppe Micheli (Real Vazia).