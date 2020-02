© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il giudice sportivo ha fermato per due gare l’attaccante Monaco di BF Sport, dopo la sconfitta esterna di misura sul campo del Fiano Romano; stessa sorte per Santarelli del Cantalice.Due squalificati a testa, invece, per Amatrice e Passo Corese che quindi dovranno saltare il prossimo impegno esterno, rispettivamente, contro La Rustica e Settebagni. Di seguito il dettaglio delle squalifiche del comunicato ufficiale per le gare del campionato di Promozione.Squalifica fino al 20 febbraio a Luca Iachizzi (massaggiatore BF Sport) “per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale a fine gara”. Due giornate a Mario Monaco Di Monaco (BF Sport) “per atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara”, Cristiano Santarelli (Cantalice). Una gara a Francesco D’Amelia e Simone Gianfelice (Amatrice), Emilio Ubertini e Paltemio Barbetti (Passo Corese).