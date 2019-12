© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due episodi da dimenticare in Seconda categoria: multato il Moricone per insulti razzisti ai danni di un giocatore del Poggio San Lorenzo mentre un calciatore di Posta ha rimediato dieci turni di stop per aver offeso l’arbitro per motivi di nazionalità.Nel dettaglio, multa di 300 euro al Moricone “perchè propri sostenitori in campo avverso rivolgevano ad un calciatore della squadra avversaria (Poggio San Lorenzo ndr) espressioni offensive di natura razzista. Sanzione così determinata dall'art. 28 del CGS” mentre sono dieci giornate che dovrà scontare Fabrizio Della Torre (Posta) “espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro offese per motivi di nazionalità proferendo la seguente espressione Romeno di m...".Queste le altre decisioni del giudice sportivo.Quattro gare a Manuel Maccioni (Borgo Quinzio) “per aver lanciato il pallone con le mani sul volto ad un avversario colpendolo provocandogli fuoriuscita ematica dal labbro”. Una giornata a Francesco Boni (Ginestra), Riccardo Alesse (Alba Sant’Elia), Emanuele Splendori (Castelnuovo di Farfa), Lorenzo Felicioni (Valle del Peschiera).Due turni a Giuseppe Angeloni, Simone Gasparini e Giordano Massimi (Poggio San Lorenzo). Una giornata a Stefano Chiaretti (allenatore Santa Susanna) “Per proteste nei confronti dell'arbitro”, Fabio Grillo (Centro Italia Micioccoli), Luca Prudenti (Selci), Cristian Flamini (Casperia), Gianluca Mei (Monte San Giovanni), Filuppo Miniucchi (Piazza Tevere).Squalifica fino al 10 gennaio a Walter Bianchi (massaggiatore Gens Cantalupo) “Allontanato perche', precedentemente ammonito, rivolgeva all'arbitro frase offensiva”. Due turni ad Alfredo Rosati (Suna Nersae). Una gara a Marco Galassetti e Yuri Gherardi (Real Gavignano Ponzano), Andrea Eleuteri (Real Vazia).