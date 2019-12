© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le gare disputate lo scorso fine settimana nei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.Un turno a Daniele Vitale (Amatrice).Multa di 100 euro a Castelnuovo di Farfa “perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”. Una giornata a Gabriele Moiani (Atletico Sabina), Andrea Antonacci (Alba Sant’Elia), Diego Selli (Poggio Fidoni).Un turno a Emanuel Maceroni (Atletico Torano), Luigi Romano e Luca Franchi (Sporting Corvaro), Stefano Aureli (Posta), Fabrizio Boccanera (Cittareale), Mattia D’Angeli e Tiziano Mei (Poggio San Lorenzo).Multa di 100 euro a Real Gavignano Ponzano “perchè propri sostenitori, per tutto il corso della partita, in campo avverso, rivolgevano ai giocatori avversari pesanti insulti e lanciavano in campo, senza colpire, tappi di fumogeni, rivolgendo all'arbitro insulti e minacce. Alcuni di loro venivano in contatto con i tifosi avversari, generando un parapiglia, subito sedato dalla forza pubblica”. Multa di 50 euro a Santa Maria Calcio “Perchè propri sostenitori generavano un parapiglia con la tifoseria avversaria subito sedato dalle forze dell'ordine”. Tre turni a Federico Malizia (Real Gavignano Ponzano) “Espulso per aver insultato l'arbitro, mentre si allontanava dal campo,gli rivolgeva espressione offensiva e lo applaudiva ironicamente”. Due giornate a Riccardo Antonicoli e Mattia Recchia (Real Gavignano Ponzano). Un turno a Valerio Cavalli (Real Vazia).