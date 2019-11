© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo, relativamente alle gare disputate lo scorso fine settimana nei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.Una gara a Matteo Forti (Passo Corese) “per comportamento offensivo nei confronti di un avversario a fine gara (Rapporto Assistente Arbitro”), Daniele Vitale (Amatrice).Un turno a Damiano Brizi (Castelnuovo di Farfa).Squalifica fino al 6 dicembre ad Alessandro Tiburzi (Torri in Sabina) “per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive”. Tre giornate a Andrea De Laurentis (Selci) “per aver scagliato il pallone in direzione dell'arbitro senza colpirlo”. Una gara a Marco Anselmi (Fiamignano), Felice Polletti (Torri in Sabina), Roberto Statuti (Monte San Giovanni), Merlin Rodriguez Cisneros Wualdir (Cittareale).Tre giornate a Resul Murati (Gens Cantalupo) “perchè, a fine gara, batteva le mani all'arbitro in maniera sarcastica e provocatoria. Mentre l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo con la sua autovettura, lo stesso, gli rivolgeva espressione offensiva”. Un turno a Mario Gentileschi (Poggio Bustone).