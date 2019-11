© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le gare dei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputate lo scorso fine settimana.Una giornata ad Alessandro Onesti (Amatrice), Gabriele Laureti (Cantalice).Una gara a Emanuele Rausa e Riccardo Piermarini (Atletico Canneto).Un turno ad Antonello Formichetti (Centro Italia Micioccoli), Daniel Ortega Anthony Cruz (Cittareale), Manuel Proietti (Torri in Sabina).Respinto il reclamo del Poggio Bustone per la gara contro Gavignano, la società (Poggio Bustone) infatti ha omesso di allegare al ricorso presentato copia del preannuncio di reclamo alla controparte (Gavignano), la quale ha evidenziato tale anomalia nelle controdeduzioni inviate al giudice sportivo; ricorso respinto e confermato quindi il 2-1 in favore del Gavignano. Squalifica fino al 15 novembre a Marco Russo (allenatore Real Monteleone) “allontanato per ripetute proteste nei confronti dell'arbitro”. Un turno a Daniele Gioia e Antonio Mancini (Poggio Catino), Mattia Recchia (Real Gavignano Ponzano), Giulio Boccacci e Giuseppe Tomagra (Real Monteleone Sabino), Fabio Petrucci (Vigor Collevecchio).