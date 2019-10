© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del Giudice Sportivo per le gare disputate lo scorso fine settimana nei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.Una giornata a Francesco Manna (Passo Corese).Una gara a Diego Selli (Poggio Fidoni), Lorenzo Valentini (Castelnuovo di Farfa) “perché a fine gara protestava nei confronti dell'arbitro”.Respinto il reclamo del Poggio San Lorenzo per la gara contro Santa Susanna. Il reclamo proposto dalla società non rispetta i requisiti del codice di Giustizia Sportiva art. 67 comma 1: confermato quindi il risultato di 2-2. Multa di 100 euro a Atletico Torano “perchè propri sostenitori proferivano insulti e minacce nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria”. Squalifica fino al 1° novembre a Franco Massimi (massaggiatore Sporting Corvaro) “per espressione blasfema”. Due gare a Lorenzo Felicioni (Valle del Peschiera), un turno a Federico Ottaviani (Fiamignano Equicola).Una gara a Francesco Gulino (Montopoli), Rodolfo Capasso e Segio De Angelis (Santa Maria Calcio).