RIETI - Queste le decisioni del Giudice Sportivo per le gare di Promozione, Prima e Seconda categoria disputate lo scorso fine settimana.Squalifica fino al 25 ottobre a Matteo Zepponi (dirigente BF Sport).Multa di 100 euro al Castelnuovo di Farfa “Per aver inserito in lista tecnico non tesserato per la società”. Squalifica fino al 1° novembre a Giuliano Caprioli (Castelnuovo di Farfa) “Per aver inserito in lista tecnico non tesserato per la società”. Un turno a Mattia Ricci (Castelnuovo di Farfa), Francesco Rossi (Poggio Fidoni).Preannuncio di reclamo del Monte San Giovanni per la gara Monte San Giovanni-Santa Susanna. Multa di 200 euro a Santa Susanna “perchè a fine gara propri tesserati non identificati rivolgevano all'arbitro espressioni ingiuriose e minacciose”. Squalifica fino al 25 ottobre a Gianluca Patacchiola (massaggiatore Atletico Cantalice) “per aver proferito espressione blasfema”. Una giornata a Ousmane Kansato (Velinia).