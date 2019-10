© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare giocate lo scorso fine settimana nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria.Un turno a Francesco Manna (Passo Corese), Mario Monaco di Monaco (BF Sport).Due giornate a Sarjo Kjera (Borgo Quinzio), Federcio Giuliani (Castelnuovo di Farfa), un turno a Lorenzo Valentini (Castelnuovo di Farfa).Preannuncio di reclamo da parte del Poggio San Lorenzo per la gara giocata sul campo del Santa Susanna. Squalifica fino al 18 ottobre a Fabio Miani (dirigente Posta) “per aver rivolto all'arbitro frasi irriguardose.”. Due giornate a Marco Tardioli (Monte San Giovanni), Cristiano Santoprete (Santa Susanna), Federico Bussotti (Torri in Sabina), una gara a Massimo Carmesini (Centro Italia Micioccoli), Luca Prudenti (Selci), Gabriele Tosoni (Velinia), Giuseppe Canova (Posta).