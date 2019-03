© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del Giudice Sportivo.Un turno a Romeo Bucci (allenatore Amatrice) “per aver proferito espressione offensiva”, Alessandro Onesti e Marco D’Aquilio (Amatrice), Luca Maccia e Francesco Fiori (Poggio Mirteto), Francesco Napoleone e Simone Samperna (Alba Sant’Elia), Matteo Miconi e Ebisinde Otogo Odiki (Poggio Nativo).Multa di 300 euro al Castelnuovo di Farfa “perchè propri sostenitori accendevano alcuni fumogeni che causavano un principio di incendio. Inoltre, i medesimi, durante la gara, rivolgevano ripetute frasi offensive ed ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro. Al termine della gara persone non identificate, nel recinto degli spogliatoio, rivolgevano insulti e minacce all'arbitro”. Squalifica fino al 29 marzo a Marco Romagnoli (massaggiatore Poggio San Lorenzo) ” per aver proferito espressione blasfema”. Squalifica fino al 12 aprile a Marco Imperatori (massaggiatore Castelnuovo di Farfa) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni offensive”. Tre turni a Alessio Ottaviano (Castelnuovo di Farfa) “al termine della gara spintonava un avversario e rivolgeva espressioni ingiuriose all'arbitro”. Due gare a Emanuele Ferraioli, Emanuele Cantori, Mariano Facchini, Michele Schiavetti (Castelnuovo di Farfa), Lorenzo Valentini (Castelnuovo di Farfa) “per aver colpito con una testata al volto un avversario, al termine della gara”. Una giornata a Abdoul Mebra Diomande (Velinia), Alessandro Tempesta (Atletico Torano), Marco De Angelis (Castelnuovo di Farfa).Quattro turni a Valerio Pocorobba (Fiamignano) “perché,a fine gara, spingeva leggermente l'arbitro facendolo retrocedere senza conseguenze. Successivamente tentava di venire nuovamente a contatto con il direttore di gara ma veniva trattenuto dai propri compagni”. Tre gare a Alessio Eustachi (Stimigliano) “espulso perchè, nel protestare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive; successivamente pronunciava parola blasfema e, nel lasciare il terreno di gioco, applaudiva ironicamente il direttore di gara”. Due turni a Marco Russo (allenatore Real Monteleone) “Allontanato per aver rivolto espressione offensiva ad un giocatore della squadra avversaria;fuori dal terreno di gioco protestava reiteratamente nei confronti dell'arbitro”. Una giornata a Luca Piroli, Lorenzo Durante, Diego Perluigi e Valerio Magnifico (Alto Lazio), Mirko Fabbrini (Gens Cantalupo), Paolo Maiezza (Micioccoli), Manuel Sebastiani (Real Monteleone).