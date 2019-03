© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del Giudice Sportivo.Una giornata di squalifica per Silvio Ceccarelli e Andrea Scoccione (Maglianese), Marco Massimi (Poggio Fidoni), Leo Terracina (Passo Corese).Una giornata a Massimiliano Tocci (allenatore Atletico Canneto), Augusto Pica e Simone Gianfelice (Amatrice), Amara Diomande (Capradosso). Amatrice-Alba Sant’Elia verrà recuperata il 13 marzo alle 16.Squalifica fino al 22 marzo a Walter Di Carlo (dirigente Equicola) “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressione ingiuriosa”. Fino al 15 marzo a Marco Imperatori (massaggiatore Castelnuovo di Farfa) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Giacomo Valeri (assistente arbitro Cittareale) “per aver rivolto frasi ingiuriose ad un calciatore della squadra avversaria”. Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, Lorenzo Di Cola (dirigente Equicola) e Giovanni Vallocchia (dirigente Poggio San Lorenzo) “per proteste nei confronti dell'arbitro”. Tre turni a Matteo Vallone (Atletico Sabina) “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive”. Due gare a Andrea De Laurentis (Selci), Gabriel D’Annibale (Poggio San Lorenzo). Una giornata a Kevin Pjepniku (Velinia, già scontata), Emanuele Zanotti, Manuel Aurelio e Andrea Sgambati (Cittareale), Federico De Angelis e Michele Schiavetti (Castelnuovo di Farfa), Simone Di Giovanni (Equicola), Massimo Tichetti e Gabriele Mercuri (Selci), Diego Selli (Quintilianum), Andrea Domenici (Santa Susanna), Alessandro Tempesta (Atletico Torano), Patrizio Vittori (Borgo Quinzio), Fabio Armagno (Atletico Sabina), Tiziano Mei (Poggio San Lorenzo). Selci-Equicola verrà recuperata il 13 marzo alle 15.Squalifica per tre gare a Franco Massimi (allenatore Sporting Corvaro) “allontanato per proteste e minacce nei confronti dell'arbitro. Lasciava il terreno di gioco dopo l'intervento del capitano”. Un turno a Gianluca Fabiani (Real Vazia), Diego Perluigi (Alto Lazio), Marco Nunziati (Micioccoli), Fabrizio Della Torre (Posta), Francesco Rinaldi (Torpedo), Hatlzekoffer Buzarin (Casperia), Simone Fabrizi (Fiamignano), Oumar Siby (Rocca Valle del Turano).