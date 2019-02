© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le decisioni del Giudice Sportivo.Il 20 febbraio alle 15 si recuperano Amatrice-Alba Sant’Elia. Squalifica fino al 22 febbraio a Danilo Guidi (massaggiatore Poggio Nativo) “per proteste nei confronti dell'arbitro”. Due turni a Valerio D’Ascenzi (Atletico Canneto), una giornata a Daniele Pitotti e Emanuele Ceccarelli (Atletico Canneto), Antonio Paolucci (Poggio Nativo), Marco Caffarelli (Alba Sant’Elia).Il 20 febbraio alle 15 si recuperano Equicola-Atletico Torano e Monte San Giovanni-Poggio San Lorenzo. Tre giornate a Remo Amanzi (allenatore Atletico Torano) “Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive. Ritardava l'uscita dal terreno di gioco. Successivamente reiterava le offese”. Tre gare (due più una per recidività in ammonazione) a Dimitri Gatti (Selci), un turno a Mattia Nocelli (Selci), Andrea Caperna (Atletico Cantalice), Luca Colapietro e Gabriele Moiano (Atletico Sabina), Andrea Fontanella e Matteo Ranieri (Rufinese), Mattia Ricci e Federico De Angelis (Castelnuovo di Farfa), Diego Fantacci (Piazza Tevere). A seguito dell’Ordinanza sindacale emessa dal Comune di Fara in Sabina, prot. n. 202 del 20/11/2018, le seguenti gare verranno disputate in totale assenza di pubblico: Borgo Quinzio-Cittareale.Ridotta la squalifica a Damiano Tocci (Torri in Sabina), il giocatore dopo la gara Micioccoli-Torri in Sabina (gara del 27 ottobre 2018) era stata squalificato fino al 31 dicembre 2020: la Società ha chiesto la revisione del provvedimento del squalifica del proprio calciatore, assumendo che lo stesso non avesse spintonato volontariamente l’arbitro verso la rete, ma ci fosse stato un lieve contatto mentre passavano contemporaneamente per il cancello di uscita; il giudice sportivo ha ascoltato il direttore di gara che confermava di essere stato spinto violentemente con una spallata dal calciatore Damiano Tocci mentre camminava verso l’uscita e che, a causa di tale spinta, andava a colpire il cancello con lieve fuoriuscita ematica che però si arrestava velocemente tanto da indurlo a non recarsi al Pronto Soccorso. Considerato che gli atti di gara e rilevato come la gravissima condotta violenta del calciatore Damiano Tocci abbia causato solo preterintenzionalmente le lesioni con conseguente necessità di adeguare le sanzioni, la squalifica è stata ridotta al 13 dicembre 2019.Multa di 50 euro al Fiamignano “perchè, propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano all'arbitro frasi offensive e minacciose”. Squalifica fino al 22 febbraio a Daniele Monaco (dirigente Real Monteleone Sabino) “allontanato per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro”. Tre giornate a Stefano Merlonghi (Poggio Moiano) “perchè, a fine gara, tentava di aggredire l'arbitro senza riuscirvi perchè veniva fermato dai dirigenti della squadra avversaria. Dall'interno dello spogliatoio continuava a protestare sbattendo la finestra e veniva calmato da un dirigente del Casperia”. Due turni a Jacopo Micarelli (Micioccoli), Marco Fanelli (Posta), una gara a Sekou Diaby (Poggio Bustone), Alex Di Luzio (Reate United), Marco Bastioni (Micioccoli), Giuseppe Angeloni (Poggio Moaiano), Manolo Solito (Stimogliano), Paolo Rossi (Real Monteleone), Antonello Angher (Rocca Valle del Turano).