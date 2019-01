Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le decisioni del Giudice Sportivo per i campionati di Prima e Seconda categoria.Due giornate a Giampolo Micaloni (allenatore Capradosso) “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria”; Nicolò Federico (Alba Sant’Elia), Valentin Florin Mirt (Poggio Nativo). Una gara a Matteo Miconi (Poggio Nativo).Atletico Canneto-Capradosso il 6 gennaio a seguito dell’Ordinanza sindacale emessa dal Comune di Fara in Sabina dovrà disputarsi in totale assenza di pubblico.Per la gara tra Atletico Torano e 4Strade del Sacro Cuore non disputata per assenza degli ospiti il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino per 4Strade del Sacro Cuore e la penalizzazione di un punto in classifica nonché una multa di 250 euro per seconda rinuncia.Squalifica fino all’11 gennaio a Francesco Aloi (dirigente Quintilianum) “per proteste nei confronti dell'arbitro”; Domenico Capponi (dirigente Santa Susanna) “per proteste nei confronti dell'arbitro”. Un turno a Andrea Capulli (allenatore Atletico Sabina) “per aver rivolto espressioni irriguardose ad un tesserato della società avversaria”, Stefano Salvini (allenatore Piazza Tevere) “per aver rivolto espressioni irriguardose ad un tesserato della società avversaria”, Federico Formichetti (Quintilianum), Andrea Napoleone (Equicola), Federico Ciogli (Atletico Cantalice), Ivan Trippa e Matteo Ranieri (Rufinese), Andrea Sgambati (Cittareale), Andrea De Lauretis (Selci), Simone Volpi (Atletico Sabina), Leonardo Fenici (Piazza Tevere).